بغداد 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسسلمت الحكومة العراقية اليوم سفيرتركيا في بغداد رسالتين رسميتين شديدتي اللهجة على خلفية الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية، مؤكدة أنها ستلجأ لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها في إطار القانون والمواثيق الدولية.وعدّ الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء في بيان صحفي اليوم، أن هذه الاعتداءات إساءة للعلاقات بين البلدين, فضلا عن إساءتها للسلم الإقليمي، مطالبًا الحكومة التركية بوقفها فوراً.وحمل البيان الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خسائر بشرية أو مادية تنجم عن هذه الاعتداءات، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات تعزز الاستقرار في المنطقة، ومساندة حق العراق السيادي لحماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه.// انتهى //23:55ت م0136