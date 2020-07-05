المدينة المنورة 13 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 4 يوليو 2020م واسقدم مستشفى العيص العام بمنطقة المدينة المنورة خدمات طبية متكاملة في العديد من التخصصات الطبية لأكثر من 18.277 مراجعاً خلال الستة أشهر الماضية للعام الحالي 1441هـ.وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أن الإحصاءات الصادرة من قسم الإحصاء بالمستشفى أظهرت أن قسم الطوارئ استقبل 13.743 حالة خلال الستة أشهر الماضية، في حين استفاد 4534 مراجعاً من الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الخارجية في العديد من التخصصات الطبية.وأجريت 109 عمليات جراحية عامة وعمل 48.223 فحصاً مخبرياً، بينما أجرى قسم الأشعة 3882 صورة أشعة، فيما بلغ إجمالي المرضى المنومين 1379، وأجريت 1968 جلسة غسيل كلوي, أما إجمالي الإحالات المرجعية للمستشفيات فكانت 320 حالة ولادة.يذكر أن مستشفى العيص الذي يبلغ سعته السريرية 50 سريراً، يقدم خدماته الطبية المتكاملة في العديد من التخصصات الطبية لأهالي المنطقة، أُنشئ عام 1410هـ ويتبعه ثمان مراكز صحية أولية هي ( العيص – مصادر – المرامية – سليلة – جهينة – المربع – ترعة – المثلث - الضليعة).// انتهى //00:00ت م0137