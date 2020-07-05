تونس 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية التونسي، نور الدين الري، اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، ناصيف حتّي.واستعرض الوزيران خلال الاتصال الهاتفي علاقات التعاون الّتي تجمع البلدين والحرص المشترك على تطويرها وتوسيعها في مختلف المجالات.كما تطرقا إلى الأوضاع الاقتصادية والصحية بالبلدين جراء تداعيات أزمة كورونا العالمية، وأكدا الحاجة إلى تعزيز التضامن الدولي والعربي لمواجهة التحديات الجسيمة التي خلفتها هذه الجائحة على أكثر من مستوى.وتبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص تطورات الأوضاع في العالم والمنطقة، وأكدا حرصهما على مواصلة التشاور ثنائيًا وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، خدمة للقضايا العربية، وبما يسهم في توطيد مقوّمات الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //00:11ت م0138