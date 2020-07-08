محايل 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسانطلقت اليوم فعاليات "صيف رجال ألمع 2020" الذي تنظمه بلدية محافظة رجال ألمع تحت شعار "مرحبًا ألف .. تنزه بحذر" وسط إجراءات احترازية وتطبيق لإجراءات التباعد الاجتماعي.ونظمت البلدية حفلاً خطابياً على ملعب نادي ألمع الرياضي بحضور محافظ رجال ألمع عبد الله بن عايض العجيري، الذي ألقى كلمة رحب من خلالها بالحضور وأوضح أن فعاليات صيف رجال ألمع تحظى برعاية ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير ، مؤكداً الالتزام بالإجراءات الوقائية في جميع الفعاليات أمر أساسي للمحافظة على كل الإنجازات في مواجهة كورونا.عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا بعنوان "صيف ألمع" الذي ألقى الضوء على التراث العمراني والمباني الأثرية وتنوع التضاريس الطبيعة وغيرها من مقومات الجذب السياحي بالمحافظة ، والمشروعات البلدية والتنموية التي جرى تنفيذها برجال ألمع, كما ألقيت قصيدة نبطية.وفي نهاية الحفل قدم أوبريت بعنوان ألمع المصايف بمشاركة فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث.// انتهى //00:32ت م0281