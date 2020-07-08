باماكو 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واستعرض معسكر في شمال شرق مالي يضم قوات فرنسية ومالية وأخرى تابعة للأمم المتحدة لقصف صاروخي اليوم، بدون وقوع ضحايا أو خسائر.وأفادت بعثة المنظمة الدولية في مالي أن 16 قذيفة أطلقت على معسكر "تيساليت" في منطقة كيدال قرب الحدود الجزائرية.وكان ثلاثة عناصر في قوة الأمم المتحدة، أصيبوا أمس حين اصطدمت مركبتهم بلغم أرضي في منطقة كيدال وفق مصادر من البعثة في مالي.// انتهى//03:15ت م0290