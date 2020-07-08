اقتصادي / " خطوتك الأولى إلى عالم التجارة الإلكترونية " .. ورشة عمل بمجلس شباب الجوف
الأربعاء 1441/11/17 هـ الموافق 2020/07/08 م واس
سكاكا 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس
ينظم مجلس شباب الجوف يوم غدٍ، ورشة عمل عن بعد بعنوان " خطوتك الأولى إلى عالم التجارة الإلكترونية " .
وتأتي الورشة التي تنطلق الساعة 9 مساء ضمن سلسلة من ورش العمل المتوالية خلال هذا الشهر .
ودعا الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي الجميع إلى الاستفادة مما تقدمه الورشة والتسجيل من خلال الرابط:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mjpPyjSsSdy8fzq0AfZLOw
// انتهى //
15:29ت م
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