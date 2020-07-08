سكاكا 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسينظم مجلس شباب الجوف يوم غدٍ، ورشة عمل عن بعد بعنوان " خطوتك الأولى إلى عالم التجارة الإلكترونية " .وتأتي الورشة التي تنطلق الساعة 9 مساء ضمن سلسلة من ورش العمل المتوالية خلال هذا الشهر .ودعا الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي الجميع إلى الاستفادة مما تقدمه الورشة والتسجيل من خلال الرابط:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mjpPyjSsSdy8fzq0AfZLOw// انتهى //15:29ت م0134