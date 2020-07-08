العراق 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسضرب زلزال بقوة 4.2 درجات حسب مقياس رختر المكون من 9 درجات منطقة شرق خانقين بمحافظة ديالي شمال شرقي بغداد صباح اليوم .وأفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان صحفي بأن الزلزال الذي يقع مركزه بمنطقة قصر شيرين داخل الأراضي الإيرانية, على بعد 22 كم شرق قضاء خانقين, شعربه سكان القضاء, من دون أن يبلغ حتى الآن بوقوع خسائر أو إصابات.// انتهى //15:58ت م0137