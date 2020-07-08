بريدة 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم في مكتبه بالإمارة اليوم, الدكتور هشام بن محمد ناظرة, نظير جهوده في جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة القصيم "دمي" منذ تأسيسها عام 1428هـ , بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "دمي" الدكتور فيصل الخميس , والمدير التنفيذي للجمعية حمود البطي.ورحب سموه بالدكتور هشام ناظرة, مثمناً سموه الجهود المباركة التي قدمها خلال مسيرة الجمعية ومنذ تأسيسها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من نجاحات وخدمات متعددة تقدم للمستفيدين في المنطقة وأنحاء المملكة كافة, موجهاً سموه بإطلاق اسم الدكتور هشام ناظرة على إحدى القاعات في جمعية "دمي" عرفاناً لما قدمه من جهود وأعمال في الجمعية.وأشار سمو أمير منطقة القصيم إلى أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تسعى دائماً إلى تعزيز كل عمل اجتماعي وتنميته بين أبناء هذه البلاد المباركة, مؤكداً تميز أبناء هذه البلاد بعطائهم واستشعارهم المسؤولية تجاه بذل كل عمل مبارك احتساباً للأجر من الله سبحانه, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يكتب للجميع الأجر والمثوبة.من جهته عبر الدكتور هشام ناظره عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة، مثمناً لسموه دعمه واهتمامه ومتابعته للجمعية وأعمالها منذ تأسيسها حتى وصلت إلى تحقيق العديد من النجاحات المباركة .// انتهى //16:03ت م0138