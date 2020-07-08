جدة 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أن محافظات المنطقة ‏تتمتع بمقومات سياحية كبيرة وتنوع طبيعي ما يساعد على المُضي قُدماً في ‏تنميتها سياحياً.واستعرض الأمير خالد الفيصل خلال لقائه -عبر الاتصال المرئي- معالي وزير السياحة أحمد الخطيب , تجربة تأسيس السياحة في المملكة التي انطلقت من عسير حينما كان سموه أميراً لها، وكيف أحدثت تطوراً اقتصادياً ونقلة تنموية في المنطقة آنذاك.وتطرق سموه إلى بدايات السياحة في منطقة عسير والصعوبات التي واجهتها منها عدم تقبل المجتمع لمفهوم السياحة في ذلك الوقت وما واكب ذلك من عمل لتغيير هذا المفهوم, مشيرا إلى أنه في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- شُكلت لجنة سعودية أمريكية زارت مناطق المملكة كافة، حيث طُلب منهم إنشاء متنزه وطني وكان ذلك قبل أكثر من 4 عقود، وشكل هذا المشروع الذي كان الأول من نوعه على مستوى المملكة نواة السياحة في المنطقة.ولفت سموه النظر إلى أن الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- تبنى توصية الندوة التي عُقدت في أبها قبل أكثر من 20 عاماً، ورفعها لمجلس الوزراء وهي إنشاء هيئة عليا للسياحة.وشكر سمو أمير منطقة مكة المكرمة في ختام حديثه وزير السياحة على ما تقوم به الوزارة من جهود وبرامج في المنطقة.من جهته أشاد الوزير الخطيب بالدور الريادي للأمير خالد الفيصل في تأسيس مفهوم السياحة في المملكة، التي انطلقت من عسير حين كان سموه أمير لها، مقدما شكره لسموه نظير دعمه ومتابعته الدائمة للمشاريع السياحية كافة بالمنطقة.ثمّ استمع سموه لشرح عن خطط وبرامج وزارة السياحة في محافظات المنطقة من خلال صيف السعودية تحت شعار "تنفس"، الذي سوف يُقدم العديد من الفعاليات في جدة والطائف ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ، ويهدف لاكتشاف الوجهات السياحية المتعددة وما تحويه من كنوز تاريخية وطبيعية وثقافية.// انتهى //16:10ت م0139