الدمام 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسأنهت بلدية محافظة الخبر أعمال إعادة تأهيل الإنارة بحي العقيق في العزيزية بإجمالي 158 عمود إنارة و222 فانوساً بقدرات مختلفة، وتمديد كابلات بقياسات مختلفة بطول إجمالي 8600 متر تقريبًا، وذلك ضمن الخطة الزمنية المجدولة الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة في أحياء العزيزية .وتأتي هذه الأعمال في إطار التزام البلدية بصيانة شبكة إنارة الشوارع ؛ حفاظًا على سلامة مستخدمي وسالكي الشوارع من المارة وقائدي السيارات من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية.// انتهى //16:11ت م0140