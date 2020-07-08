القاهرة 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 4ر608 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30" بنسبة 7ر0 % ليبلغ مستوى 85ر11127 نقطة، كما أضاف مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا نحو 12ر0 % ليبلغ مستوى 54ر 2378 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 13ر0 % ليبلغ مستوى 05ر1542 نقطة.// انتهى //16:19ت م0141