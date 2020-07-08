بغداد 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم على انخفاض بنسبة 0.03% , متوقفا عند 432.17 نقطة.وسجل المؤشر انخفاض أسهم 5 شركات, وارتفاع أسهم 8 أخرى, فيما حافظت 14 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2,580,913,562 سهماً, بقيمة 1,166,958,538 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 188 صفقة, شملت 27 شركة مساهمة, من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .// انتهى //16:22ت م0144