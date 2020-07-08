بغداد 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسدمر طيران التحالف الدولي ثلاثة كهوف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء "طوزخورماتو" التابع لمحافظة كركوك اليوم.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن طيران التحالف الدولي وجه اليوم ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء "طوز خورماتو", مما أدى إلى تدميرها بالكامل، مشيرة إلى أن إحد هذه الكهوف ضم عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة، وقد شوهدت النيران تتصاعد منه.// انتهى //16:22ت م0145