الرياض 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسأعلنت اليوم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بدء التسجيل فيها، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، ليست مجرد مسابقة عادية، بل هي البوابة الرئيسية والطريق السريع لدخول الأولمبيادات الدولية والمسابقات الخارجية لطلبة التعليم العام من البنين والبنات، للمشاركة في هذه المسابقات .وتتيح موهبة الاشتراك بالمسابقة لجميع طلبة المملكة المهتمين بتنمية قدراتهم بمواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية، من خلال الرابط :https://mawhiba.sa/Mawhoob .وتعد مسابقة موهوب إحدى وسائل اكتشاف الموهوبين، التي تستخدمها موهبة للتعرف على الموهوبين من أجل ترشيحهم مستقبلا ببرامجها لرعاية الموهوبين، حيث يستمر التسجيل في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية "مسابقة موهوب"، حتى يوم 21 سبتمبر 2020م، في تخصصات الكيمياء، والأحياء، والفيزياء، والعلوم، والرياضيات، والمعلوماتية .وحثت مؤسسة "موهبة" أولياء الأمور والطلبة والمؤسسات التعليمية، على تسجيل أبنائهم للمشاركة في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية "مسابقة موهوب"، كونها أهم القنوات التي يتم من خلالها التعرف والكشف عن الموهوبين لرعايتهم وتحفيزهم؛ تنفيذاً لمبادرة بناء المحتوى المحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .وسيكون التسجيل متاحاً في "مسابقة موهوب" للطلبة السعوديين أو من كانوا من أم سعودية، في الصفوف الدراسية من السادس وحتى الأول الثانوي، على أن يتم تسجيل طلبة الصف السادس الابتدائي في تخصص الرياضيات والعلوم، وطلبة الصف الأول متوسط في تخصص الرياضيات والعلوم والمعلوماتية، وطلبة الصفين الثاني والثالث متوسط في تخصص الفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية، وتسجيل طلبة الصف الأول الثانوي في تخصص المعلوماتية .وقالت : "موهبة" على الطالب التسجيل في التخصص المطلوب حسب صفه الدراسي، على أن يكون في الصف المستهدف مع بداية العام الدراسي 1441هـ- 1442هـ، مشيرة إلى أن الاختبارات في مسابقة موهوب هذا العام ستكون إلكترونية" مبينة أنها ستبدأ في نشر الأدلة الإرشادية للتخصصات المختلفة لمسابقة موهوب من خلال منصاتها الإلكترونية، وأن الاختبار التجريبي سيعقد خلال الفترة من 1 إلى 27 سبتمبر 2020م .وحددت "موهبة" مواعيد اختبارات مسابقة موهوب، لتعقد المرحلة الأولى الخاصة بالاختبار الإلكتروني في الفيزياء والكيمياء والأحياء يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، وتخصصات الرياضيات والمعلوماتية والعلوم يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، فيما تقام المرحلة الثانية للاختبارات الإلكترونية يومي الأحد والاثنين 4 و5 أكتوبر المقبل، على أن يعرف كل طالب نتيجة اختباره بشكل فوري بعد انتهاء الاختبار مباشرة . // انتهى //16:24ت م0148