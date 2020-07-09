نواكشوط 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واساختتمت اليوم محادثات موريتانية أوروبية ، عن بعد ، حول تجديد اتفاقية الصيد بين الجانبين.وتطرق الجانبان خلال هذه المحادثات وفق الوكالة الموريتانية للأنباء لمختلف الموضوعات المتعلقة باتفاقية الصيد، معربين عن ارتياحهما لمستوى التفاهم والتجاوب الذي طبع هذه المفاوضات، وعن ثقتهما في التوصل إلى بروتوكول جديد قبل نهاية فترة تمديد البروتوكول الحالي.واتفق الجانبان أن تكون الدورة المقبلة من المفاوضات في الربع الأخير من السنة الجارية.// انتهى //00:32ت م0285