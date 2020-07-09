واشنطن 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم على ارتفاع.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 177.10 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 26067.28 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 24.62 نقطة، أو 0.78 بالمئة ليغلق عند 3169.94 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 148.61 نقطة، أو 1.44 بالمئة، إلى 10492.50 نقطة.// انتهى //00:34ت م0286