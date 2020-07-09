واشنطن 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 8 يوليو 2020 م واسأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن وزارته ستقوم للمرة الأولى بتمويل تدريبات عسكرية لقبرص كجزء من علاقتها الأمنية الآخذة في التوسع.وقال بومبيو في تصريح صحفي اليوم:" إن ذلك يأتي ضمن جهود الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين وتعزيز الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط"، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن برنامج التعليم والتدريب العسكري الأمريكي الدولي، الذي يهدف إلى تدريب ضباط أجانب وتعزيز التعاون بين الدول الصديقة والقوات الأمريكية.// انتهى //00:35ت م0287