مدريد 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسعزز فياريال رصيده في المركز الخامس وحافظ على آماله بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على خيتافي 3-1، في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الاربعاء.ورفع فياريال رصيده إلى 57 نقطة متخلفًا بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الذي يخوض مباراته في هذه الجولة في ضيافة أتلتيكو بلباو.في المقابل، تلاشت آمال خيتافي بالمشاركة في دوري الأبطال بعد أن ابتعد بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الرابع قبل أربع مراحل من نهاية الدوري.// انتهى //00:43ت م0290