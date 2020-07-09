رياضي / الدوري الإسباني : فياريال يعزز مركزه الخامس
الخميس 1441/11/18 هـ الموافق 2020/07/09 م واس
مدريد 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس
عزز فياريال رصيده في المركز الخامس وحافظ على آماله بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على خيتافي 3-1، في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الاربعاء.
ورفع فياريال رصيده إلى 57 نقطة متخلفًا بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الذي يخوض مباراته في هذه الجولة في ضيافة أتلتيكو بلباو.
في المقابل، تلاشت آمال خيتافي بالمشاركة في دوري الأبطال بعد أن ابتعد بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الرابع قبل أربع مراحل من نهاية الدوري.
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