سكاكا 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف عن تعازيه لمدير الشؤون الأمنية بمحافظة القريات محمد بن شتيوي الجهني في وفاة شقيقه المهندس إبراهيم .جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه بالجهني، داعيا للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.وأعرب محمد الجهني من جانبه باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعيا الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//01:58ت م0297