عمّان 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم، وصول مبلغ 950 مليون دولار من قرض البنك الدولي، البالغ قيمته 1.3 مليارات دولار وتم الموافقة عليه في مارس الماضي.وقال وزير التخطيط الأردني الدكتور وسام الربضي، إنه نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد يتم التفاوض والاتفاق مع البنك على إعادة هيكلة ما تبقى من القرض، وذلك لدعم الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية في البلاد.وكشف الوزير الأردني خلال مؤتمر صحفي، أن المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها وتوقيع اتفاقياتها بعد موافقة مجلس الوزراء الأردني عليها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمتها 564 مليون دولار، منها منح بقيمة 342 مليون دولار ، وقروض ميسرة بقيمة 222 مليون دولار.// انتهى//02:01ت م0298