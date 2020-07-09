واشنطن 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسبحث وزير الدفاع الأمريكي الدكتور مارك إسبر، في اتصال هاتفي أمس، مع وزير الدفاع الثاني في بروناي بيهين هلبي، مجموعة من قضايا الأمن الإقليمي.وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة في مجال التعاون العسكري، وجهود بروناي في مكافحة تفشي كوفيد-19.وأعرب وزير الدفاع الأمريكي من جانبه عن دعمه لبروناي في الوقت الذي تستعد فيه لرئاسة الآسيان عام 2021.// انتهى //02:20ت م0299