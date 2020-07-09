عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1441/11/18 هـ الموافق 2020/07/09 م واس
المدينة المنورة 18 ذو القعدة 1441هـ الموافق 09 يوليو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة ,وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وينبع ووادي الفرع .
وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً و تستمر حتى السابعة مساءً .
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