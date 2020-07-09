المدينة المنورة 18 ذو القعدة 1441هـ الموافق 09 يوليو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة ,وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وينبع ووادي الفرع .وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً و تستمر حتى السابعة مساءً .// انتهى //06:03ت م0009