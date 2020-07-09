طرابلس 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” كلاوديو ديسكالزي ،وتمت مناقشة المشاريع المشتركة في أعمال “إيني” بليبيا، ونشاط الشريك الإيطالي في الأعمال الكهربائية ومدى قدرتها على تحسين الخدمات المقدمة، وتم التطرق إلى جهود إعادة الإنتاج في الحقول والموانئ النفطية والمشروعات في الموانئ وحقول النفط والغاز.وبينت المعاناة التي يتكبدها المواطنين جراء استمرار انقطاع الكهرباء في العاصمة يوميا 12-14 ساعة، مشيرة إلى إعلان شركة الكهرباء عن النقص الحاد في الإنتاج مع ارتفاع درجات الحرارة وتضرر خطوط النقل جراء الحرب التي كانت دائرة في جنوب العاصمة ومدن أخرى، منوهة إلى اتجاه المجلس الرئاسي لاستئجار محطات كهرباء عائمة لحل مؤقت لتخفيف المعاناة.وتطرقت إلى تجديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، خلال كلمة أمام مجلس الأمن، موقف الجامعة برفض وإدانة كل أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الأزمة الليبية، مطالبا بالوقف الفوري للقتال بين الأطراف، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واستئناف الحوار الوطني الخالص بين الأشقاء للتوصل إلى تسوية متكاملة.ونقلت تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام مجلس الأمن أن كل أسباب المعضلة الليبية تعود إلى محاولات الهيمنة على ليبيا التي تعاني منها البلاد منذ عقد من الزمن،وتناولت تأكيد وزير الخارجية الصيني خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا أن الحل الجوهري يكمن في إنهاء الصراع سلميا والبدء في جهود الإعمار، ومنع انتشار الصراع في ليبيا، حتىلا تصبح ليبيا مرتعا للإرهابيين، مطالبًا بضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة في الذكرى الـ75 على تأسيسها، مشددا على تمسك بلاده باحترام وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها.وعرجت صحف ليبيا على تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي ،من أن الصراع الدائر في ليبيا بلغ مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبقلها مثيل.// انتهى //07:36ت م0010