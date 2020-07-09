كوناكري 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسقدم الاتحاد الأوروبي دعمًا ماليًا لغينيا كوناكري بمبلغ قدره 6 ملايين يورو لمساعدتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوردت وكالة الأنباء الغينية نقلا عن البعثة الأوروبية في غينيا، أن الاتحاد الأوروبي على اتفاق بهذا الشأن مع منظمة "التحالف الطبي الدولي"، مشيرة إلى أن الاتفاق يتمثل في مشروع مدته 6 أشهر، لخدمة ومؤازرة الوكالة الوطنية للأمن الصحي، للتكفل أولاً بحالات الإصابة بكوفيد 19، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وللحد من انتشار وتأثير الجائحة على النظام الصحي، ثانيًا.يذكر أن غينيا سجلت 5570 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 34 حالة وفاة، وفقًا للحصيلة الرسمية المعلنة من طرف السلطات الصحية في البلاد.// انتهى //09:44ت م0013