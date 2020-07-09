إسلام آباد 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم عزم الحكومة الباكستانية على إعادة فتح المدارس والمصالح التعليمية في شهر سبتمبر المقبل في حال تراجع الإصابات بفيروس كورونا.وأشارت إلى توقعات السلطات الباكستانية حول تراجع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان تدريجياً خلال الأيام القادمة.وفي الشأن الأمني أخبرت عن مقتل ضابط وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة بهجوم مسلح شمال غرب باكستان.وأخبرت عن استمرار ارتفاع مؤشرات الأسهم الباكستانية منذ بداية الأسبوع الجاري، وتراجع العجز التجاري لباكستان بنسبة 27% خلال السنة المالية الحالية، وارتفاع أسعار الذهب مع تراجع سعر الروبية الباكستانية إلى أدنى المستويات.أفغانياً تناقلت أنباء مقتل 14 مدنياً جراء هجوم شنه مسلحون على مستشفى توليد في العاصمة الأفغانية كابل.وفي الشأن الإقليمي تطرقت إلى عزم حكومة أوزباكستان على فرض إجراءات العزل العام مجددا في الفترة بين 10 يوليو و1 أغسطس، لاحتواء قفزة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.// انتهى //09:53ت م0015