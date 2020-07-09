مكة المكرمة 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسألقى معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان أمس، درساً عن بعد بعنوان "القواعد الشرعية المتعلقة بدفع الضرر وتطبيقاتها على جائحة كورونا" ضمن الدورة العلمية الصيفية المقامة "عن بعد" (إذكاء القرائح بأحكام الجوائح).وأوضح معاليه أن الفقه في دين الله تعالى أشرف العلوم قدراً وأعظمها أجراً وأعمها فائدة، أهله هم ورثة الأنبياء، وهم المرجع في التدريس والفتوى، وقد نوعوا هذا الفقه فنونا وأنواعا، وكان من أجل الأنواع معرفه نظائر الفروع وأشباهها، وضم المفردات إلى أشكالها، وهو ما يسمى بعلم القواعد الشرعية، وقد عرف العلماء المتقدمون أهمية هذا العلم .وبين الدكتور السليمان أن الشريعة اهتمت بالنفس وضرورة المحافظة عليها من كل ما يضر بها بأي نوع من الأضرار، فمن أعظم مقاصد الإسلام حفظ النفس ومن أعظم القواعد الشرعية الإسلامية الحاكية الكثير من الأمور.واختتم فضيلته بالتضرع إلى الله –عز وجل- أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ورخاءها وعقيدتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.ويمكن الاستماع إلى هذا الدرس عبر رابط منصة منارة الحرمين: ‏http://manaratalharamain.gov.sa/// انتهى //10:00ت م0016