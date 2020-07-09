نجران 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" بعنوان "تنمية مهارات التفكير الإبداعي".وتناولت الدورة تعريف المشاركين بمفهوم التفكير الإبداعي، وسماته، ونظرياته وأبعاده، وأساليب تنميته، وأساسيات التفكير الابتكاري، وعوامل قوته وضعفه، والعلاقة بين الابتكار والمعلومات،ومفاهيمه الخاطئة، وسمات المبدعين والمبتكرين، ودوره في نجاح الفرد على المستوى الشخصي والاجتماعي والعلمي والاقتصادي، وتدريب عملي.وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتنمية التفكير الإبداعي لرفع قدرات الفرد وتنمية المجتمع.// انتهى //10:11ت م0017