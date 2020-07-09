الرياض 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسقالت "صحة الرياض :" إن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية لمستشفى الملك خالد بالمجمعة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020م بلغ (179806) مستفيدين ، حيث استفاد مايقارب من (35373) مريضا من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(144433 ) مراجعا.وأضافت أن المستشفى أجرى ( 268745 ) فحصا مخبريا، و(9795) فحصا شعاعيا.وأشارت إلى أن مستشفى الملك خالد بالمجمعة العام أجرى (580) عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد (256) عملية جراحية ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية (836) عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة ، كما قدّم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد (5905) مستفيدين ، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها (7) مراكز صحية (43 ) ألف مستفيد .// انتهى //10:26ت م0018