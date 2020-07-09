بغداد 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، بحادثة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي برصاص مسلحين في بغداد مساء أمس الأول , مبرزةً في هذا المجال تأكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أثناء ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني يوم أمس على ملاحقة الجناة ، وتشديده على أن سيادة القانون ستكون لها الصوت الأعلى والأخير دائمًا.وتناولت الصحف أصداء الأوساط المحلية والعالمية إزاء حادثة اغتيال الهاشمي, منوهةً بقرار مجلس القضاء الأعلى، تشكيل هيئة تحقيق تختص بجرائم الاغتيالات,تضم ثلاثة قضاة إضافة إلى أحد أعضاء هيئة الادعاء العام .وتطرقت الصحف إلى التدابير المتخذة لتطبيق قرارات الحظر الصحي من دون تهاون في مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا في العراق, مبرزةً الدعوات لفرض عقوبات صارمة على المخالفين.وتناولت الموقف الوبائي في العراق والذي بدء في تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتسجيله أمس رقمًا غير مسبوق 2741 إصابة جديدة خلال 24 ساعة .وعرجت الصحف على قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق في القائمة المُنقّحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال , مبرزةً اعتراض الخارجيّة العراقية على هذا القرار .// انتهى //10:26ت م0019