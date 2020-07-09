الخليل 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين ، من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين وجدي نايف جردات من بلدة سعير شرق الخليل، ومحمد صلاح القواسمة من مدينة الخليل.وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من البلدة القديمة من مدينة الخليل، وهم سعيد نضال العويوي، وأخيه سعد، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.// انتهى //10:29ت م0021