أنتاناناريفو 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية بالتعاون مع المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في جمهورية مدغشقر بتوزيع سلال غذائية تزن 200 طن تحتوي على المواد الأساسية كالأرز، والفاصوليا، والملح، والزيت، والسكر للمحتاجين هناك.ويأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لجمهورية مدغشقر لسد حاجة المتضررين.//انتهى//16:48ت م0133