المنامة 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,286.33 نقطة بارتفاع قدره 3.00 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 603.51 نقاط بارتفاع قدره 0.26 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و702 ألفاً و460 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 301 ألف و42 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 40 صفقة.// انتهى //16:48ت م0134