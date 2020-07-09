الوجه 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واساستعرض المجلس البلدي بمحافظة الوجه المشروعات والاستثمارات بالمحافظة، إلى جانب استثمار أحد المواقع لتخصيصه لسكن العمالة.جاء ذلك خلال جلسته الـ 46 التي عقدها أمس برئاسة أحمد بن محمود الشريف وحضور أعضاء المجلس.‏وبدأ الاجتماع بعرض أهم المخاطبات التي تخص أعمال المجلس من جلسته السابقة، وعرض قرارات المجلس ومراجعتها منذ بداية الدورة الثالثة التي تمت مناقشتها .وناقش المجلس مراجعة الخطط والبرامج مع بلدية الوجه.// انتهى //17:01ت م0139