‎سكاكا 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بما حققته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة من نجاح، وحصولها على نسبة 100% بين إدارات التعليم بالمملكة من حيث المنجز في خدمة بياناتي الوظيفية في التقرير الأخير لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وبارك سموه في خطاب شكر للمدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، هذا الإنجاز المتميز الذي يضاف لاسم المنطقة، متطلعاً إلى الاستمرار في العطاء لتحقيق مزيداً من التقدم.من جانبه، ثمّن الغامدي اهتمام سمو أمير المنطقة وتقديره، ما يُعدّ دافعاً لمنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة إلى بذل المزيد من الجهد، للارتقاء بالتعليم في المنطقة، وفق رؤية الوطن المباركة، وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم.//انتهى//17:12ت م0140