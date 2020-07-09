الباحة 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليه 2020 م واسأعلنت جامعة الباحة موعد فتح التقديم للقبول في مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية، ابتداء من الثلاثاء 24 / 11 / 1441 هـ، ويستمر التسجيل حتى الاثنين 1441/11/30 هـ.وحددت عمادة القبول والتسجيل، يوم الأحد 1441/12/06هـ موعداً لإعلان نتائج المرشحين للقبول عبر البوابة الإلكترونية واشعار المرشحين عبر جوالات المتقدمين لتأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول.وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، أن جميع الإجراءات يتم إدخالها إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية، وذلك تسهيلاً على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكتروني dar@bu.edu.sa.// انتهى //17:13ت م0141