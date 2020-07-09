الدمام 18 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسأسفرت الجولات التفتيشية -التي نفذتها بلدية محافظة القطيف- عن مصادرة 1500 كيلوجرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة سوء حفظها وتخزينها.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن البلدية ضبطت منشأة غذائية فيها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، حيث طُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقها، مشيرا إلى أن الجولات التفتيشية للمجمعات والمنشآت الغذائية مستمرة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات واللوائح البلدية والصحية.// انتهى//17:34ت م0144