القاهرة 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث خسر رأس المال السوقى للبورصة نحو 7ر11 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 596.766 مليار جنيه.وتراجع مؤشر السوق الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 54ر1 % ليغلق عند مستوى 02ر10957 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2ر4 % ليغلق عند مستوى 36ر1477 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 73ر3 % ليغلق عند مستوى 8ر2289 نقطة.// انتهى //17:35ت م0145