سياسي / رئيس مفوضية حقوق الإنسان في السودان تلتقي بمندوب الاتحاد الأوروبي في الخرطوم
الخميس 1441/11/18 هـ الموافق 2020/07/09 م واس
الخرطوم 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واس
التقت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان حرية إسماعيل عبدالمحسن في الخرطوم اليوم بمندوب الاتحاد الأوروبي في السودان السفير روبرت فان دوول.
وبحثت خلال اللقاء العلاقة بين المفوضية والمكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان؛ خاصة فيما يتعلق بآلية تلقي الشكاوى ابتداءً من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بما يعزز دورها الوطني.
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22:26ت م
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