الخرطوم 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واسالتقت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان حرية إسماعيل عبدالمحسن في الخرطوم اليوم بمندوب الاتحاد الأوروبي في السودان السفير روبرت فان دوول.وبحثت خلال اللقاء العلاقة بين المفوضية والمكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان؛ خاصة فيما يتعلق بآلية تلقي الشكاوى ابتداءً من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بما يعزز دورها الوطني.// انتهى //22:26ت م0216