سكاكا 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسأعلنت صحة الجوف أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في الجوف بلغ 1175 مستفيدًا ، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى اليوم ، مضيفة أن خدمات عيادات (تطمن) تُقدم من خلال ثماني عيادات ، موزعة على مرافق في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية .تجدر الإشارة إلى أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد ، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة ، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس ، أو سعال ، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين ، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //22:32ت م0217