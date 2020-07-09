الجزائر 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واستلقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.وتطرق الرئيسان - حسب بيان رئاسي جزائري - إلى قضايا تتعلق بملف الذاكرة، بالإضافة إلى ملف استعادة جماجم 24 من قادة المقاومة الشعبية، ورفاة القتلى التي لا تزال في متحف الإنسان بالعاصمة الفرنسية باريس.وأضاف المصدر أن المباحثات تناولت أيضاً الوضع العسكري في ليبيا، وسبل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الدائر هناك وفي منطقة الساحل عموماً.// انتهى //22:33ت م0219