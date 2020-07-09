واشنطن 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تواصل العمل من أجل إجراء حوار مع كوريا الشمالية، معرباً عن تفاؤله باستمرار تلك المحادثات.وقال بومبيو في تصريح صحفي اليوم: نحن متفائلون للغاية بشأن إمكانية إجراء هذا الحوار، سواءً كان على مستويات أقل من القمة، أو إذا كان الأمر مناسباً، وثمة نشاط مفيد يمكن القيام به، هناك مسؤولون بارزون يمكنهم اللقاء والتباحث.وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، بعد أن أجرى نائبه ستيفن بيغون،محادثات استمرت ثلاثة أيام في سيئول.// انتهى //23:08ت م0224