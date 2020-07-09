واشنطن 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واسأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عددٍ من المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني لتورطهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تستهدف الأويغور، والكازاخستانيين، وأفراد الأقليات الأخرى في شينجيانغ.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صادرٍ عنه اليوم إن هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال الجماعي التعسفي، والسيطرة القسرية على السكان، ومحاولات محوهم، ومحاولة طمس الثقافة والعقيدة الإسلامية.وأشار إلى أن المسؤولين المُعاقبين بموجب النظام الأمريكي لن يتمكنوا وأفراد أسرهم المباشرين من الدخول إلى الولايات المتحدة، إلى جانب حظر ممتلكاتهم وحظر التواصل معهم في الولايات المتحدة.وأضاف بومبيو: أن الولايات المتحدة تتخذ هذه الإجراءات ضد الانتهاكات المروعة والمنهجية في شينجيانغ، وتدعو جميع الدول التي تشاركنا مخاوفنا بشأن هجمات الحزب الشيوعي الصيني على حقوق الإنسان والحريات الأساسية للانضمام إلينا في إدانة هذا السلوك.// انتهى //23:10ت م0225