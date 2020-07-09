الرباط 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واسأعلنت المغرب تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر آخر، ابتداءً من اليوم وإلى غاية 10 أغسطس القادم، جراء استمرار انتشار جائحة كورونا في البلاد.وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية سعيد أمزازي في تصريح صحفي أن الحكومة المغربية صادقت اليوم على مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية في هذا الصدد، والذي ينص على أن التمديد يشمل كافة أنحاء البلاد للاستمرار في تدابير مواجهة انتشار الجائحة، وضمان نجاعة هذه التدابير.// انتهى //23:10ت م0226