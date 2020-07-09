تونس 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واسنبَه الرئيس التونسي قيس سعيَد من خطورة ما يجري بخصوص سعي البعض إلى تفجير الدولة من الداخل، عبر ضرب مؤسساتها ومحاولات تغييب سلطتها بعدد من المناطق.وأضاف الرئيس التونسي خلال إشرافه اليوم على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية الذي خصص للنظر في الوضع العام داخل البلاد وخاصة الوضع الأمني في الجنوب التونسي، أن من بين المخاطر الموجودة اليوم، هي محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية، واستدراجها بهدف الدخول معها ومع بقية المؤسسات الأخرى في مواجهة، لافتًا الانتباه إلى أن المؤسستين العسكرية والأمنية نأت بنفسها عن كل الصراعات السياسية.وأكد أن ما حصل في اليومين الأخيرين في الجنوب غير مقبول بكل المقاييس.وأعرب الرئيس قيس سعيًد عن يقينه بأن التونسيين عمومًا ومنهم أهالي مدينتي رمادة وتطاوين، لهم من الحكمة وبعد النظر ما يجعلهم قادرين على تهدئة الأوضاع وتغليب المصلحة العليا للبلاد ووضعها فوق كل اعتبار.وشدد على أن الوضع السياسي الراهن يحتم علينا أن نكون في مستوى المسؤولية التاريخية والحفاظ على الدولة بكل مؤسساتها والوعي بخطورة الوضع إذا ما اشتعلت نار الفتنة.// انتهى //23:12ت م0227