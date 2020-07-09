القاهرة 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 53 حالةً.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 79254 حالةً من ضمنهم 22753 حالةً شُفيت و 3617 حالة وفاة.وكشف عن خروج 512 متعافياً من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 22753 حالةً.// انتهى //23:15ت م0229