واشنطن 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واسأصدرت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان (C5 + 1) بيانا مشتركا اليوم بمناسبة اجتماعهم على مستوى وزراء خارجيتهم حيث ناقشوا خلاله الجهود المتبادلة لبناء المرونة الاقتصادية وتعزيز الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى والمنطقة.وبحسب البيان، فقد أعرب المشاركون عن دعم بلادهم للجهود الرامية إلى حل الوضع في أفغانستان سلميا، وبناء العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط آسيا الوسطى بأسواق جنوب آسيا وأوروبا.واتفق المشاركون على مواصلة تعزيز العمل المشترك في إطار اتفاقية إطار التجارة والاستثمار، كما اتفقوا على إيجاد فرص لاجتماعات مجموعة عمل (C5 + 1) حول القضايا الاقتصادية والنظر في اجتماعاتها في قضايا زيادة التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية ، وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي ، وإدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة.وأكد البيان أن مجموعة العمل الاقتصادي ستسعى أيضًا إلى تحسين البيئة التمكينية للمرأة في الاقتصاد، وسينظر الفريق العامل الاقتصادي بفرص التعاون في تطوير إمكانات العبور لأفغانستان ، بما في ذلك استكشاف فرص التمويل من المؤسسات المالية الدولية للمشاريع الكبيرة بالتعاون مع أفغانستان.وأكد المجتمعون ضرورة إيجاد فرص لعقد اجتماع خبراء لمجموعة عمل في إطار تنسيق (C5 + 1) لمناقشة دمج تقنيات الطاقة المتجددة والحوافز في جذب استثمارات القطاع الخاص.// انتهى //03:00ت م0245