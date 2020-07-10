الرياض 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله - .وقال سمو ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب ".// انتهى //03:52ت م0254