تونس 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واسأنقذت وحدات من الجيش التونسي 5 مهاجرين غير شرعيين من الغرق، قبالة شواطئ محافظة المنستير وسط شرق البلاد .وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا على متن زورق مطاطي على وشك الغرق على بعد 40 ميلاً بحريًا شرق المنستير، لافتًا النظر إلى أن المهاجرين أفادوا أنهم كانوا متوجهين إلى السواحل الإيطالية في هجرة غير شرعية.وأضاف البيان أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //04:00ت م0255