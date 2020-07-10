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الجمعة 1441/11/19 هـ الموافق 2020/07/10 م واس
الرياض 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد يطمئن على صحة الرئيس البرازيلي
أمير القصيم يدشن مركز الفحص الموسع في بريدة
أمير نجران: المملكة الأنموذج الأسمى لحقوق الإنسان
أمير المدينة يدشن مستشفى نجود الخيبري الميداني
"التعاون الإسلامي" تدعو ميانمار لوقف الانتهاكات ضد الروهينغا
إطلاق خدمة "حجز موعد إلكتروني" عبر منصة بلدي
"التعليم" تنشئ أستوديوهات لجلسات المحاكم
هيئة حقوق الإنسان: 2094 جولة رقابية للسجون ودور التوقيف
اتفاقية بين الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
قضائية الشورى تطالب برفع الولاية المالية عن القاصر عند بلوغه 18 سنة
وزير الدفاع اليمني يثمن دعم قوات التحالف لصد المخططات الإيرانية
التحالف: تدمير زورقين مفخخين تابعين لميليشيا الحوثي
منظمة الصحة: لن نتغلب على كورونا إن كنا منقسمين.. الفيروس ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم ويزداد سوءاً
تعديل وزاري في السودان
الخارجية المصرية تحذر من تفاقم الوضع في ليبيا
«التعاون الخليجي» يجدد رفضه أي عملية ضم إسرائيلية
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