الرياض 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يطمئن على صحة الرئيس البرازيليأمير القصيم يدشن مركز الفحص الموسع في بريدةأمير نجران: المملكة الأنموذج الأسمى لحقوق الإنسانأمير المدينة يدشن مستشفى نجود الخيبري الميداني"التعاون الإسلامي" تدعو ميانمار لوقف الانتهاكات ضد الروهينغاإطلاق خدمة "حجز موعد إلكتروني" عبر منصة بلدي"التعليم" تنشئ أستوديوهات لجلسات المحاكمهيئة حقوق الإنسان: 2094 جولة رقابية للسجون ودور التوقيفاتفاقية بين الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصلقضائية الشورى تطالب برفع الولاية المالية عن القاصر عند بلوغه 18 سنةوزير الدفاع اليمني يثمن دعم قوات التحالف لصد المخططات الإيرانيةالتحالف: تدمير زورقين مفخخين تابعين لميليشيا الحوثيمنظمة الصحة: لن نتغلب على كورونا إن كنا منقسمين.. الفيروس ليس تحت السيطرة في معظم أنحاء العالم ويزداد سوءاًتعديل وزاري في السودانالخارجية المصرية تحذر من تفاقم الوضع في ليبيا«التعاون الخليجي» يجدد رفضه أي عملية ضم إسرائيلية// يتبع //06:01ت م0003