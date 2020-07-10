سنغافورة 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في سنغافورة في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي من اليوم الجمعة، لإجراء الانتخابات العامة في البلاد.ويحق لحوالي 2.65 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات العامة الأولى منذ عام 2015.وقررت السلطات منح الناخبين فترات زمنية مقترحة مدتها ساعتان للإدلاء بأصواتهم لمنع الحشود في مراكز الاقتراع.وكان رئيس وزراء سنغافورة لي حسين لونغ قد أعلن مؤخرا أن هذه الانتخابات العامة لن تكون كغيرها من الانتخابات التي شهدناها، ليس فقط بسبب الترتيبات الخاصة للتعامل مع كوفيد-19 ، ولكن بسبب الوضع والقضايا المطروحة.وستتجه الأنظار إلى حزب "العمل" الحاكم لاختبار شعبيته ومدى قدرته على تكرار تفوقه في هذه الاستحقاقات على غرار انتصاره عام 2015 بتحقيقه لنسبة أصوات ناهزت 69.9 %.وتجدر الإشارة إلى أن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.// انتهى //06:05ت م0008